сегодня в 11:58

Глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в ближайшее время российская группировка «Север» начнет операцию по освобождению населенного пункта Липцы в Харьковской области, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил РФ подошли к окраинам поселка.

«Группировка „Север“, которая сейчас работает на северном направлении Харьковской области, объединила направления, наступление (идет - ред.) в районе поселка Терны», — сказал Ганчев.

Глава ВГА добавил, что есть все основания считать, что в скором времени российские военнослужащие начнут освобождать населенный пункт Липцы.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация для ВСУ в Харьковской области приобретает критический характер. Он подчеркнул, что Киев пытается перебросить на Харьковщину новые подразделения для отражения натиска ВС РФ.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский отметил, что сегодняшняя ситуация в Харьковской области стала одной из «наиболее горячих» в рамках вооруженного конфликта.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.