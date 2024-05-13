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Зеленский: ситуация в Харьковской области стала одной из «наиболее горячих»

Сегодняшняя ситуация в Харьковской области стала одной из «наиболее горячих» в рамках конфликта, заявил президент Владимир Зеленский в рамках своего обращения к гражданам в Telegram .

Он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, которые рассказали о положении на всех «горячих» направлениях.

«Харьковская область — продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы», — добавил Зеленский.

На месте, по словам президента, находится бригадный генерал, командующий оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый.

Ранее Зеленский назвал положение своей армии под Харьковом чрезвычайно сложным. Особенно тяжело ВСУ приходится в Волчанске. Российские войска, по его словам, имеют «тактический успех» на указанном направлении.

Также в регион выдвинулись резервные силы ВСУ.