Воюющему в ДНР сербскому добровольцу грозит 25 лет тюрьмы после депортации из РФ

Сербский доброволец Александр Йокич три года воевал в ДНР, а после расформирования ОБТФ «Каскад» оказался на грани депортации на родину, где ему грозит до 25 лет тюремного заключения за наемничество, сообщает Mash .

Йокич приехал в Донецк еще до его присоединения к России, а когда он стал ее частью, пытался получить гражданство РФ, но получил четыре отказа. По его словам, отказы приходили из-за бюрократических проволочек. В итоге он оказался на грани депортации из страны на родину, где может оказаться за решеткой.

21-летний мужчина участвовал в освобождении Мариуполя и получил за это награду, но ни она, ни Георгиевские кресты 3-й и 4-й степени за бои на Угледарском направлении не помогают ему получить российский паспорт.

Ранее жительница ДНР рассказала, как стала командиром танка и начала защищать Россию в женском экипаже. На фронт она пошла после того, как ее вместе с детьми бросил муж.