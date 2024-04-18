Жительница ДНР рассказала, как стала командиром танка

Жительница ДНР Маргарита Тарбаева в 2014 году вступила в ополчение и стала командиром танка с женским экипажем. Она начала участвовать в военном конфликте после того, как муж бросил ее и их ребенка, сообщает kp.ru .

Изначально девушка служила в войсках связи, после чего ее позвали в женский танковый экипаж. По словам Тарбаевой, ей сразу же предложили должность командира, так как у нее уже был трехлетний опыт.

В должностные обязанности жительницы Донецка входило не только руководство всем экипажем машины, но и умение стрелять и управлять рычагами.

«Я вожу машину, и могу сказать, что ездить на танке — одно удовольствие. Стрелять — страшно и шумно, а ездить — отлично», — поделилась она.

Маргарита призналась, что на передовой встретила свою новую любовь. Ее супруг — тоже танкист, кавалер ордена Мужества.

В 2018 году девушка решила уйти с военной службы. В настоящий момент Тарбаева — глава территориальной избирательной комиссии № 13 города Донецк.

Маргарита рассказала, что командовать танком ей легче, чем руководить Избиркомом. Тем не менее, женщина, по ее словам, гордится своей нынешней работой.