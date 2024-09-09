Если выяснится, что в ходе курского «гамбита» президент Украины Владимир Зеленский допустил какое-то отклонение от указаний западных кураторов, это может стать критическим моментом для киевского режима, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Курский „гамбит“ может стать последним действием Зеленского как президента. Если выяснится, что он допустил какое-то отклонение от указаний западных кураторов, это может стать критическим моментом. Существует выражение: „Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти“. Все, что он мог сделать, он сделал, и отношение к нему — ужасное. Его нелегитимность очевидна, независимо от того, хотят этого видеть или нет», — сказал Насонов.

Поэтому такую ситуацию могут разыграть в любой момент, и прежде всего — американская администрация, добавил эксперт.

«Сейчас Зеленский активно меняет своих министров, зачастую пачками, в попытке устранить ревностное отношение к ним со стороны внешних сил. Он убирает наиболее сильных, авторитетных и значимых фигур. Стоит отметить, что самая агрессивная на данный момент — не американская администрация, а британская», — подчеркнул военный эксперт.

Насонов уточнил, что поражение наиболее подготовленной части украинской группировки войск, сосредоточенной на курском направлении, безусловно, крайне важно.

«Это событие имеет стратегическое и оперативное значение в контексте действий вождя „страны 404“ — Зеленского. Однако многие понимают, что это решение далеко не самостоятельное и связано с его недавней террористической атакой на Курскую область. Абсолютно ясно, что большая часть населения как внутри Украины, так и за ее пределами осознает: авторитет Зеленского, который до этого момента в какой-то мере сохранялся, особенно с учетом его фактической нелегитимности, стремительно падает», — резюмировал полковник запаса.

Будут ли предприняты какие-то конкретные шаги по отстранению Зеленского от власти — это вопрос, который выходит за рамки украинской политической жизни, заключил Насонов.

Ранее экс-аналитик Пентагона Роберт Инглиш заявил, что поражение в Курской области станет «финальной точкой» Зеленского после неудачного контрнаступления ВСУ. По его словам, операция украинской армии под Курском не смогла остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.