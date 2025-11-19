Власти ответили на слухи о новом повышении пенсионного возраста в России

Российские власти не собираются повышать возраст выхода на пенсию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания, комментируя возникшие слухи, сообщает РИА Новости .

Володин подчеркнул, что появившиеся в ряде медиа сообщения о возможном пересмотре пенсионного возраста являются искажением фактов и вырваны из контекста. По его словам, журналисты неверно интерпретировали слова депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая говорила о возможности получения повышенной пенсии при продолжении трудовой деятельности после достижения действующего пенсионного возраста.

«Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать», — сказал председатель нижней палаты парламента.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране. С того момента возраст выхода на пенсию стал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.