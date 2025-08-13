Вячеслав Володин прибыл в Пхеньян с официальным визитом
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в КНДР по приглашению Верховного народного собрания страны. Визит продлится до 15 августа, сообщили в пресс-службе российского парламента.
В программе пребывания запланированы переговоры с северокорейскими коллегами и участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.
Этот визит продолжает традицию российско-корейских межпарламентских контактов.
В текущем году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.