сегодня в 23:20

Вячеслав Володин прибыл в Пхеньян с официальным визитом

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл в КНДР по приглашению Верховного народного собрания страны. Визит продлится до 15 августа, сообщили в пресс-службе российского парламента.

В программе пребывания запланированы переговоры с северокорейскими коллегами и участие в торжествах по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства.

Этот визит продолжает традицию российско-корейских межпарламентских контактов.

В текущем году страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.