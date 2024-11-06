Виктор Бут охарактеризовал американских демократов как партию рабовладельцев

Известный российский предприниматель Виктор Бут в эфире «Радио „Комсомольская правда“» отметил, что члены Демократической партии США далеко не выступают за идеи «народовластия». По его мнению, их, скорее, можно охарактеризовать как партию, представляющую интересы рабовладельцев, сообщает kp.ru .

Предприниматель отметил, что, безусловно, демократы окажутся недовольны тем, что кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу удалось одержать победу на нынешних выборах президента. В связи с этим нельзя исключать вероятность возникновения провокаций.

«У них нет другого выбора. Демократы — это только название. Демократическая партия — это партия юга, партия рабовладельцев, партия, которая проводит политику, с которой очень сложно договориться», — добавил Бут.

Между тем политолог сравнил выборы в США с грандиозным шоу.