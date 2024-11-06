Виктор Бут охарактеризовал американских демократов как партию рабовладельцев
Фото - © Пресс-служба учебно-методического центра «Авангард»
Известный российский предприниматель Виктор Бут в эфире «Радио „Комсомольская правда“» отметил, что члены Демократической партии США далеко не выступают за идеи «народовластия». По его мнению, их, скорее, можно охарактеризовать как партию, представляющую интересы рабовладельцев, сообщает kp.ru.
Предприниматель отметил, что, безусловно, демократы окажутся недовольны тем, что кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу удалось одержать победу на нынешних выборах президента. В связи с этим нельзя исключать вероятность возникновения провокаций.
«У них нет другого выбора. Демократы — это только название. Демократическая партия — это партия юга, партия рабовладельцев, партия, которая проводит политику, с которой очень сложно договориться», — добавил Бут.
Между тем политолог сравнил выборы в США с грандиозным шоу.