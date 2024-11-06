Политолог Булавицкий сравнил выборы президента США с грандиозным шоу

Выборы в США уже давно представляют собой не только волеизъявление, но и грандиозное шоу, за которым следит мировое сообщество, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Как справедливо отметил президент Путин, для России более предсказуемым выбором мог бы стать Байден и кандидат от демократов в целом, чья политика уже давно раскрыта и понятна. Байден, учитывая его состояние, принимал небольшое личное участие в управлении государством. Все это время за ним стояла его команда, в числе которой была и Камала Харрис», — сказал политолог.

Трамп уже не раз демонстрировал готовность к жестким решениям и неожиданным шагам. При нем Америка могла бы сконцентрироваться на внутренних проблемах, уделяя незначительное влияние международным конфликтам, в том числе российско-украинскому.

Несмотря на то, что политик заявлял о том, что сумеет разрешить украинский вопрос за несколько дней, предсказать его действия с высокой долей вероятности сложно.

Во-первых, потому что это заявление было сделано в ходе предвыборной кампании, во время которой традиционно делаются популистские заявления.

Во-вторых, Трамп — один из тех, кто порой непредсказуем даже для своих союзников. Но один сценарий видится наиболее ожидаемым: в отличие от предыдущей администрации, Трамп может быть более сдержан в отношении антироссийской риторики и отправки военной помощи Киеву.

«Наша страна готова укреплять свои позиции независимо от того, кто сидит в Белом доме. Нашему народу и нашей стране не привыкать к изменениям в мировой политике, и мы готовы к новым вызовам. Уверен, что Россия и дальше будет отстаивать свои национальные интересы и смотреть с уверенностью в будущее, несмотря на любые политические рокировки за океаном», — резюмировал эксперт.