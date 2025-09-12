Верховный суд признал Болсонару виновным в насильственном свержении власти

Федеральный верховный суд Бразилии вынес исторический приговор бывшему президенту Жаиру Болсонару, приговорив его к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения, сообщает «КоммерсантЪ» .

Решение было принято большинством голосов судей (4:1) после длительного процесса, связанного с попыткой насильственного удержания власти после проигрыша на выборах 2022 года.

Суд установил, что Болсонару и его сторонники планировали военный переворот, чтобы не допустить инаугурации Лулы, победившего на выборах с минимальным перевесом. В ходе расследования были обнаружены доказательства координации с группой высокопоставленных военных, а также финансирование протестных акций, переросших в штурм правительственных зданий в январе 2023 года.

Это первый в истории Бразилии случай, когда бывшего главу государства осуждают на такой срок за преступления против демократического порядка.

Защита Болсонару уже заявила о намерении обжаловать решение, называя его «политически мотивированным».

Правовые последствия могут затронуть и союзников экс-президента — параллельно рассматриваются дела против 100 обвиняемых, включая бывших министров и военачальников.