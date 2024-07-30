Вэнс назвал антиамериканскими планы Харрис на мигрантов

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«Камала намерена организовать массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер», — написал Вэнс в соцсетях.

Ранее Вэнс заявил, что Джо Байден стал худшим в истории США президентом.

Байден ранее заявил от отказе участвовать в выборах в Белый дом и предложил Харрис заменить его в президентской гонке.