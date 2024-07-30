Вэнс назвал антиамериканскими планы Харрис на мигрантов
Вэнс раскритиковал миграционную политику Харрис
Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис носит антиамериканский характер, заявил кандидат в вице-президенты страны Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.
«Камала намерена организовать массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Радикальная миграционная политика Камалы носит принципиально антиамериканский характер», — написал Вэнс в соцсетях.
Ранее Вэнс заявил, что Джо Байден стал худшим в истории США президентом.
Байден ранее заявил от отказе участвовать в выборах в Белый дом и предложил Харрис заменить его в президентской гонке.