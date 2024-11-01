Венгрия прокомментировала переговоры с Украиной по поводу вступления в НАТО

Накануне Украина сообщила, что ведет переговоры с Венгрией по поводу того, чтобы Будапешт снял ограничение по поводу вступления Киева в НАТО, но в МИД Венгрии сообщили, что предметом переговоров является совсем другой вопрос, пишут РИА Новости .

В МИД Венгрии сообщили, что в соглашении о сотрудничестве с Украиной вопрос о ее вступлении в НАТО не будет фигурировать. Будапешт все еще придерживается прежнего мнения, что если альянс примет в свой состав Украину, начнется Третья мировая война.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запросил поддержки у Венгрии в вопросе вступления своей страны в НАТО. Венгрия — это та страна, по мнению Зеленского, в поддержке которой нуждается Киев.

Против вступления в НАТО выступает в том числе Германия. Власти ФРГ считают, что не могут принять в альянс страну, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.