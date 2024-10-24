Шольц: Украина не может стать членом НАТО пока находится в состоянии конфликта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сегодня нет необходимости в новом решении относительна членства Киева в НАТО, так как страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ZDF.

«Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективы», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас больше обсуждается вопрос о гарантиях безопасности в послевоенной ситуации.

Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС заявил, что российские действия не приводили к эскалации ситуации на Украине. По его словам, это вызвал госпереворот в Киеве в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Украина может получить приглашение о вступление в НАТО от президента США Джо Байдена в его переходный период, если на ноябрьских выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис.