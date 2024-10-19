СМИ сообщили о готовности США пригласить Украину вступить в НАТО

Украина может получить приглашение о вступление в НАТО от президента США Джо Байдена в его переходный период, если на ноябрьских выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис, сообщает РБК со ссылкой на Le Monde.

У Байдена будет несколько месяцев, чтобы направить Киеву приглашение — в период после определения победителя на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года, до январской инаугурации нового американского лидера. Однако если победу на голосовании одержит кандидат в президенты и бывший лидер Штатов Дональд Трамп, тогда движение в сторону приглашения Украины в НАТО делать будет опасно, считают эксперты.

Некоторые источники Le Monde считают, что если Байден действительно пригласит Украину в НАТО, то эту инициативу также может поддержать и Германия, которая в настоящее время против принимать новую страну в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский огласил свой «план победы» в вооруженном конфликте с Россией. Одним из пунктов его плана как раз приглашение Украины в НАТО.