Политолог: «план победы» Владимира Зеленского выглядит абсурдным

«План победы» Украины, который президент Владимир Зеленский представил Верховной раде и мировому сообществу, абсурден. Об этом РИАМО сообщил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

Президент Украины огласил список задач, реализация которых тотально зависит от западных союзников: от их вооружений, финансовых траншей на обслуживание социальных обязательств Киева, от настроений европейских и американских элит в целом. После такого заявления Зеленский подчеркнул, что у Украины все необходимое уже есть. Подобное противоречие вызвало насмешку даже у западной прессы.

«Выступление бывшего комика выглядело в целом очень странным, паническим и неграмотным. Озвучивать стратегию победы, основанную на американском протекторате за месяц до выборов президента США — крайне иррационально. Как минимум, офис Зеленского сжег пару мостов для отступления в случае изменения вектора внешней политики США. Эту же речь Раде можно было произнести и в декабре», — отметил Лунев.

Иными словами, громкое выступление можно сократить до короткого тезиса «нам нужны деньги и оружие», резюмировал политолог.

Ранее Зеленский отправился в Брюссель, чтобы представить европейским лидерам свой «план победы». Также он встретился там с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил подготовку к совету Украина-НАТО.