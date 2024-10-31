Украина ведет переговоры с Венгрией по снятию ограничений на вступление в НАТО

Зеленский: Украина просит у Венгрии поддержки в вопросе о вступлении в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказа, что Киев согласовывает с Будапештом документы по спорным вопросам о вступлении Украины в НАТО, пишет РБК .

Украина хочет в двустороннем документе зафиксировать готовность Венгрии пригласить ее в НАТО и не препятствовать этому.

«То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт имеется в наших предложениях, нам бы очень хотелось, чтобы Венгрия не блокировала пункт даже такой. Для нас это важно», — пояснил Зеленский.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году, чтобы это произошло, все страны альянса, в том числе Венгрия, должны дать соответствующее согласие. Будапешт считает, что Киев в составе НАТО не усилит его, а ослабит.

Ранее против вступления Украины в НАТО также высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что пока страна находится в состоянии конфликта, ни о каком вступлении в альянс речи быть не может.