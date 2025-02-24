Венгрия попробует вывести из-под европейских санкций нескольких граждан РФ

Венгрия попробует сделать так, чтобы индивидуальные европейские рестрикции сняли с ряда граждан РФ. Это произойдет, если ограничения решат продлить еще на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД страны Петра Сийярто по итогам встречи с коллегами из европейских государств в Брюсселе.

Дипломат напомнил, что индивидуальные санкции ЕС в адрес крупной группы физических лиц и компаний из РФ заканчиваются 15 марта. Но руководство Евросоюза хочет уже сейчас продлить срок на полгода. Принять решение должны до 10 марта.

При этом Венгрия требует не торопиться с продлением санкций. По словам Сийярто, необходимо дождаться, чем завершатся переговоры между Москвой и Вашингтоном. С момента их начала многое изменилось.

«В этом санкционном списке есть люди, которых на самом деле там не должно быть», — добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто не раскрыл, о каких россиянах говорил.

Под новые санкции Евросоюза, введенные 24 февраля 2025 года, попали российские бизнесмены, генералы, замглавы МЧС РФ Денис Попов и министр обороны КНДР.