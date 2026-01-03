Венесуэла закрыла государственную границу с Бразилией
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Венесуэла закрыла государственную границу с Бразилией. Это произошло после нападения армии Соединенных Штатов на государство, пишет O Globo со ссылкой на полицию Бразилии, сообщает ТАСС.
Правоохранители заметили, что миграционный поток уменьшился. Это произошло, поскольку Венесуэла закрыла собственные границы.
Утром 3 января США вторглись в страну и атаковали Каракас. Под удар попали военные объекты и здание местного парламента. В воздухе летали американские военные вертолеты.
Солдаты США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их будут судить в Соединенных Штатах за наркотерроризм и другие вероятные преступления.
