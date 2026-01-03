сегодня в 17:15

Венесуэла закрыла государственную границу с Бразилией. Это произошло после нападения армии Соединенных Штатов на государство, пишет O Globo со ссылкой на полицию Бразилии, сообщает ТАСС .

Правоохранители заметили, что миграционный поток уменьшился. Это произошло, поскольку Венесуэла закрыла собственные границы.

Утром 3 января США вторглись в страну и атаковали Каракас. Под удар попали военные объекты и здание местного парламента. В воздухе летали американские военные вертолеты.

Солдаты США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Их будут судить в Соединенных Штатах за наркотерроризм и другие вероятные преступления.

