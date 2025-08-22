Венесуэла готовится к войне с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации резервистов, добровольцев и ополченцев. Республика готовится к войне с США, сообщает Mash .

Все началось с того, что американский лидер Дональд Трамп объявил банды мигрантов террористами, торгующими наркотиками. Он поручил готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке и отправил к берегам республики военные корабли.

Также США не признают Мадуро главой государства и объявили на него охоту с наградой в 50 млн долларов. Все это привело к тому, что в Каракасе состоялся митинг, на котором граждан призвали стать частью Боливарианской народной милиции. Уже на выходных по всей стране начнут работу призывные пункты. Мадуро заявил, что республика готова бороться с империализмом.

Страна объявила перепись не только мужчин, но и женщин. Мадуро подчеркнул, присоединиться могут все желающие. К Венесуэле в скором времени могут подойти корабли с оружием и 4,5 тыс. военных.

Власти США даже повышали сумму вознаграждения за информацию, способствующую задержанию Мадуро. После этого президент Венесуэлы вышел на связь и записал эмоциональное видео, назвав город, в котором находится, а также назвал тех, кто его ищет, трусами.