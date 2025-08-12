«Не задерживайтесь, трусы»: президент Венесуэлы о гонораре США за его арест

Власти США увеличили сумму вознаграждения за информацию, способствующую задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого Мадуро вышел на связь и записал эмоциональное видео, назвав город, в котором находится, а также назвал тех, кто его ищет, трусами. Соответствующее видео появилось у РБК .

«Идите за мной. Я буду ждать здесь, в Мирафлоресе. Не задерживайтесь, трусы!» — прокричал Мадуро на видео под крики толпы.

Теперь Госдепартамент предлагает до 50 миллионов долларов за данные, которые помогут арестовать венесуэльского лидера.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявляла, что Мадуро сотрудничает с «зарубежными террористическими организациями», которые, по ее словам, способствуют распространению опасных наркотиков и насилия на территории Соединённых Штатов.

https://t.me/rbc_news/127170