сегодня в 03:59

США выплатят 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать Мадуро

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, составит 50 млн долларов, сообщает RT .

По ее словам, это беспрецедентное вознаграждение.

Она отметила, что решение о выплате было принято Минюстом США и американским Госдепартаментом.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Пуэрто-Рико противодействовать «северной колонизации», утверждая, что страна пока не добилась независимости. Политик добавил, что «у нас есть план освобождения» пуэрториканской территории.