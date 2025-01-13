Мадуро захотел освободить Пуэрто-Рико бразильской армией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Пуэрто-Рико противодействовать «северной колонизации», утверждая, что страна пока не добилась независимости. Политик добавил, что «у нас есть план освобождения» пуэрториканской территории, сообщает Metro World News .

С таким заявлением венесуэльский лидер выступил в ходе закрытия Всемирного антифашистского фестиваля в Каракасе. Мадуро добавил, что при необходимости Венесуэла, а также Куба, Никарагуа «наши старшие братья в мире» могут прибегнуть к оружию в случае необходимости.

«Точно так же, как на севере у них есть план колонизации, у нас есть план освобождения, и этот план завещал нам Симон Боливар. Независимости Пуэрто-Рико все еще не достигнуто, и мы добьемся ее под руководством сил Бразилии и Абреу-и-Лимы (революционер и один из соратников Симона Боливара в Войне за независимость испанских колоний в Латинской Америке — ред.)», — сказал Мадуро.

Ранее будущий президент США Дональд Трамп объявил, что хочет купить Гренландию, а остров должен статью частью Соединенных Штатов. Заявление республиканца вызвало острую реакцию в столицах Европы.