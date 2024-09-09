сегодня в 14:28

Венедиктов*: мать Пригожина могут исключить из санкционного списка ЕС

Мать погибшего предпринимателя Евгения Пригожина, Виолетта Пригожина, скоро может быть исключена из санкционного списка Евросоюза, об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов* в своем Telegram-канале .

Вместе с Виолеттой Пригожиной из санкционного списка могут исключить бывшего гонщика Никиту Мазепина.

Предположительно, это может произойти уже на текущей неделе. Соответствующую информацию сообщил журналист без указания источника, откуда он получил такие сведения.

По данным СМИ, 15 сентября страны ЕС планируют продлить введенные санкции против России. Именно в этот период мать Пригожина и автогонщика Мазепина могут исключить из списка физлиц, попадающих под ограничения.

* Признан иноагентом в России.