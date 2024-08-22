Вдова Раиси: западные СМИ создали Ирану ужасный имидж и ореол неразвитости

Джамиле Аламолхода, жена погибшего главы Ирана Ибрагима Раиси, в первый раз после смерти мужа согласилась дать интервью и побеседовала с российскими журналистами RT . По ее словам, западные СМИ создали для Ирана «ужасный, пугающий имидж, ореол неразвитости».

Аламолхода считает, что Запад делал это целенаправленно. Таким образом западные страны хотели настроить иранцев против официальной власти, полагает вдова Раиси.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода.

Президент Ирана Ибрагим погиб в авиакатастрофе 19 мая, он разбился по пути из провинции Восточный Азербайджан (часть Ирана, граничащая с Республикой Азербайджан) в город Тебриз. Вместе с ним погибли министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица. Два вертолета, на которых другие члены иранской делегации сопровождали Раиси, были произведены в России и успешно долетели до места назначения.