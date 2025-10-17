В Верховной раде заявили о паузе в вопросе поставок «Томагавков» Украине

«Вопрос поставки „Томагавков“ Украине официально поставили на паузу», — сказал Чернев в эфире украинского телеканала.

Накануне состоялся восьмой телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Беседа продолжалась 2,5 часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры двух стран обсудили возможность проведения нового саммита в Будапеште, а также перспективы сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в ходе время беседы поднимался вопрос о потенциальной поставке ракет Tomahawk Украине. Путин подчеркнул, что, поставки Киеву американских ракет серьезно навредят отношениям между Москвой и Вашингтоном, но не окажут существенного влияния на ситуацию на линии фронта.

Насколько опасны для РФ американские ракеты Tomahawk, способные нести ядерное оружие, и что скрывается за информацией об их поставках Киеву, читайте в материале РИАМО.

