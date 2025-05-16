В Стамбуле начались переговоры Украины, США и Турции

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры украинской, турецкой и американской делегаций, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Украины. Сегодня, 16 мая, представители Киева также должны провести консультации с российской стороной.

Ожидалось, что в 12:30 по московскому времени в Стамбуле также пройдет трехсторонняя встреча Турции, Украины и России. На российско-украинских переговорах также поприсутствует представитель администрации США, заявлял госсекретарь Марко Рубио.

Прямые переговоры России и Украины планировалось на 15 мая, однако их перенесли на следующий день. Состав украинской делегации был официально утвержден только вечером четверга.

Ранее глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента Владимир Мединский заявил о готовности к компромиссам в переговорах с Украиной.