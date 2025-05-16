Трехсторонняя встреча России, Украины и Турции начнется в Стамбуле в 12:30

По данным источника в турецком МИД, трехсторонняя встреча между делегациями РФ, Украины и Турции пройдет в 12:30 пятницы в Стамбуле. До этого делегация из Киева встретится с американскими коллегами, сообщает РИА Новости .

Перед основным мероприятием состоится трехсторонняя встреча делегаций Турции, Соединенных Штатов и Украины. Она начнется в 10:45, отметил источник.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что представитель администрации президента Штатов будет присутствовать на переговорах в Стамбуле между РФ и Украиной. Также за процессом будет следить представитель Турции.

К вечеру 15 мая президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с российской стороной. В нее вошли чиновники преимущественно из числа военного руководства страны.