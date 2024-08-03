В США и Европе пригрозили Мадуро

Европейские и американские депутаты потребовали от Мадуро отказаться от власти

Европейские и американские депутаты потребовали от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти, пишет РИА Новости .

Законодатели США и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором пообещали, что Мадуро «понесет ответственность», если не сложит полномочия.

«Наши правительства. намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты еще одних выборов», — указано в документе.

О реакции Мадуро на западный демарш ничего не известно.

Ранее Мадуро выиграл выборы президента в Венесуэле. Это вызвало беспорядки в столице республики Каракасе.