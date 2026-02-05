В Соединенных Штатах по нескольким фронтам идет «гражданская война 2.0»

Предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о том, что в Соединенных Штатах идет «гражданская война 2.0» из-за усиления протестов и публикации компромата на политиков. Она происходит в головах граждан, на телевидении, в политике, поделился мнением политолог Юрий Самонкин. Об этом сообщает Общественное Телевидение России .

Издание ZeroHedge выложило в Х пост под заголовком «Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась». В нем рассказывается о противостоянии Белого дома и либеральных сил. Это происходит в том числе в период протестов из-за действий иммиграционной полиции ICE в Миннеаполисе. Маск перепостил материал к себе в профиль и подписал его словами: «Кажется, так и есть».

Американцы начали протестовать против ICE после того, как 24 января агент иммиграционной полиции застрелил мужчину в Миннеаполисе. По словам властей, у убитого было с собой оружие и правоохранитель боялся за свою жизнь. В начале января другой агент ICE застрелил девушку в ее машине. Она якобы хотела сбить полицейского на авто.

После инцидентов на улицах Миннеаполиса начались протесты с участием несколько тысяч человек. Еще на митинги против ICE вышли в Лос-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке. Акции поддерживают крупные медийные лица.

Дополнительный резонанс вызывает дело финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Публикация большого количества новых файлов оказала влияние на политиков США. В компромате описывались случаи насилия и педофилии, совершенные рядом американских чиновников и знаменитостей.

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза от РФ Юрий Самонкин заявил, что Соединенные Штаты вели военные кампании на Ближнем Востоке и организовывали «цветные» революции в разных государствах, а теперь такие технологии возвращаются к ним самим. В США проходят протесты на фоне нестабильного экономического положения страны.

Политолог добавил, что одни люди становятся богаче, другие, наоборот, разоряются, из-за этого появляется еще один социальный элемент напряженности.

«В этом отношении „гражданская война“ до сих пор продолжается в головах, на телевидении, в политике и при помощи компроматов», — отметил Самонкин.

