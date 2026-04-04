В Сенегале министрам запретили выезжать за границу в целях экономии

Глава правительства Сенегала Усман Сонко ввел запрет на зарубежные визиты и поездки министров за границу. По его мнению, это поможет сократить государственные расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Soleil.

Премьер-министр отметил, что госбюджет Сенегала основывается на цене барреля в 62 доллара. Сейчас стране необходимо адаптироваться к растущим ценам на нефть, так как она испытывает трудности в мобилизации финансовых ресурсов на поддержание национальной экономики.

Сонко принял целый ряд радикальных мер, которые помогут Сенегалу пережить тяжелый период и сэкономить госсредства. К ним в том числе относится отмена всех несрочных зарубежных миссий.

«Ни один министр моего правительства не покинет страну за исключением случаев выполнения срочной миссии», — сказал Сонко.

Мера затронет всю исполнительную власть. Премьер также заявил, что отменил свои визиты в Испанию, Нигер и Францию.

Ранее Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения. Это прописано в поправке к закону о модернизации военной службы.

