В Раде сообщили о прибытии в Турцию украинской делегации для переговоров с РФ

Гончаренко*: украинские переговорщики прибыли в Анкару для переговоров с Россией

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что делегация Украины прибыла в Анкару, где сначала пройдут переговоры с российской стороной. После первого контакта стороны, по словам Гончаренко*, переместятся в Стамбул, пишет РИА Новости .

«Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше — в Стамбуле», — заявил Гончаренко*.

Третий раунд возобновившихся мирных переговоров между Россией и Украиной запланирован на вечер 23 июля. Предварительно известно, что делегации двух стран планируют сесть за стол переговоров в 19:00 по московскому времени.

Турция подтвердила, что Россия и Украина снова проведут переговоры 23 июля. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что делегация России также отправилась в Турцию.

Переговоры между Москвой и Киевом возобновились весной 2025 года по инициативе российского лидера Владимира Путина. Он предложил Украине приехать в Стамбул и сесть за стол переговоров 15 мая, однако все затянулось из-за украинского президента Владимира Зеленского, который публично принял предложение Путина, но весь день тянул с формированием переговорной группы. В итоге представители стран встретились только 16 мая, а второй раз — 2 июня.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.