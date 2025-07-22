«Интерфакс»: третий раунд переговоров РФ и Украины запланирован на 23 июля

Сразу два осведомленных источника рассказали, что делегации России и Украины готовятся к третьему раунду мирных переговоров, который должен состояться в Стамбуле 23 июля. Об этом пишет «Интерфакс» .

«Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля», — сказал агентству источник в Стамбуле.

Эту же информацию журналистам подтвердил уже другой источник, но в российской столице. Предварительное время начала переговоров — 19:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский также упомянул предстоящую встречу украинской и российской сторон в Турции 23 июля. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что на этих переговорах планируется рассмотреть проекты меморандумов от обеих стран по разрешению конфликта.

Предполагается, что предстоящие обсуждения будут непростыми — на них рассмотрят проекты соглашений, которыми стороны обменялись ранее. Что касается заявления Зеленского о подготовке его встречи с российским президентом Владимиром Путиным — это преждевременно, так как требуется тщательная подготовительная работа перед организацией переговоров на высшем уровне.

Мирные переговоры, которые были прерваны Украиной весной 2022 года, возобновились по инициативе Путина. В первой половине мая 2025 года российский лидер предложил Киеву сесть за стол переговоров в Стамбуле 15 числа.

Российская делегация в назначенный день прибыла в Турцию, группой переговорщиков руководил помощник президента России Владимир Мединский, однако в этот день переговоры не состоялись: Зеленский слишком долго согласовывал состав переговорщиков, но 16 мая страны все-таки встретились в Стамбуле.

Второй раунд переговоров состоялся также на территории Турции спустя пару недель — 2 июня. Делегации обеих стран обменялись планами по остановке боевых действий и договорились обменяться военнопленными и телами погибших.