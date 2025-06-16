Косиняк-Камыш: Польша, Европа и весь мир устали от украинского конфликта

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки, европейцы и весь мир устали от украинского конфликта и продолжающихся боевых действий, сообщает РИА Новости .

«Многие говорят: „Это не наша война“. Этот лозунг в последнее время стал очень популярным в Польше и получает все более сторонников», — отметила Косиняк-Камыш.

До этого венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что более 40% украинского импорта электроэнергии поступает из Венгрии. Будапешт считает, что эти поставки могут прекратиться при некоторых обстоятельствах.

Ранее британское издание The Telegraph опубликовало анализ Оуэна Мэтьюза, в котором утверждается, что Вашингтон фактически передает европейским союзникам ответственность за противостояние с Россией. Киев теперь вынужден полагаться на «переменчивую» поддержку Европы.