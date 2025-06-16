Сийярто: Венгрия поставляет более 40% электричества на Украину

Более 40% украинского импорта электроэнергии поступает из Венгрии. Будапешт считает, что эти поставки могут прекратиться при некоторых обстоятельствах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости .

Будапешт переживает, что его отрежут от энергоресурсов из России, как того предполагает предложенный Еврокомиссией план по отказу от нефти и газа из РФ.

Сийярто отметил, что, если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску из-за решения ЕК, то вполне вероятно, что страна прекратит поставки Украине.

При этом, по словам политика, Венгрия играет ключевую роль в обеспечении Украины энергоснабжением.

Ранее Венгрия и Словакия заявили, что выступят против плана ЕК по отказу от нефти и газа из РФ, который будет обсуждаться 16 июня в Люксембурге. Они считают, что не могут поддержать «грубое нарушение суверенитета».