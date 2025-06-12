Венгрия и Словакия выступят против плана ЕК по отказу от нефти и газа из РФ

Венгрия и Словакия не поддержат план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает ТАСС .

План будет обсуждаться 16 июня на министерском совещании Евросоюза в Люксембурге. Венгрия и Словакия обсудили свои позиции и пришли к выводу, что не могут поддержать «грубое нарушение суверенитета» двух стран.

Сийярто отметил, что антироссийский план председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан в интересах Украины. Он добавил, что ради ЕК Венгрия и Словакия не готовы менять существующие источники энергии на более дорогие и ненадежные.

Сийярто считает, что 16 июня в Люксембурге будет «большая битва». Он уточнил, что не допустит, чтобы «кто-то обирал венгерские семьи» ражи финансирования Украины.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России. А заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что РФ жестко ответит на эти ограничения.