Фицо предупредил Брюссель об отказе от антироссийских санкций

сегодня в 22:15

Словакия отказалась от поддержки новых санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций Евросоюза против России, если Брюссель не предложит «реалистичное решение» потенциального кризиса, сообщает РИА Новости .

«Словацкая Республика не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против Российской Федерации, если Европейская комиссия не предоставит ей реалистичное решение кризисной ситуации, в которой [в таком случае] окажется Словакия», — подчеркнул Фицо.

По его словам, кризис наступит, если в республике «полностью остановятся поставки газа, нефти и ядерного топлива из России».

При этом, словацкий парламент принял резолюцию, обязывающую правительство блокировать новые антироссийские инициативы в международных организациях.

Ране глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом пакете ограничений для России.