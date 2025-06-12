Россия жестко ответит на новый пакет санкций Европейского союза

По его словам, Москва примет и защитные, и контрмеры в ответ на очередные ограничительные меры, которые Евросоюз готовится утвердить уже 20 июня, спустя несколько дней после саммита G7 в Канаде. В частности, речь идет о новых санкциях против нефтеналивных судов, банковских транзакций и возможном запрете импорта нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти. Особое внимание уделяется «Северным потокам», газопроводам, которые уже несколько лет не прокачивают газ, но могут впервые попасть под рестрикции.

Александр Грушко отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб прежде всего самой Европе, приводя к переплатам, убыткам и экономической рецессии в Евросоюзе.

«Надо будет посмотреть, какие санкции они придумали. Мы будем отвечать на санкции, как мы до этого отвечали. Этими санкциями они очень часто стреляют себе в ногу, иногда и повыше», — отметил дипломат.

Потери ЕС от введенных ранее санкций превышают 1,5 триллиона евро, а экономический рост в 2024 году замедляется до 1%, с прогнозом дальнейшего понижения в 2025-м, согласно данным Еврокомиссии. В конце мая Евросоюз принял уже 17-й пакет ограничений, затрагивающий, например, так называемый «теневой флот» России — 77 российских судов лишились права заходить в европейские порты.

Эксперты предупреждают, что предложенное запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, может обернуться серьезными проблемами для европейских потребителей. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева объяснила, что после начала спецоперации Индия стала закупать российскую нефть с большими скидками и поставлять нефтепродукты в Европу, и усложнение логистики с запретом повлечет за собой дефицит и рост цен на топливо. Также она отметила, что сложно будет контролировать происхождение нефти в переработанных продуктах, а бюрократические барьеры могут спровоцировать топливные кризисы и социальную напряженность.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что новые санкции окажут меньшее влияние на российский топливно-энергетический комплекс, чем предыдущие европейские ограничения, однако потребуются корректировки логистики и перенаправление грузов в другие порты. Таким образом, противостояние санкциям продолжается, а последствия новых мер остаются предметом активных дискуссий по обе стороны.