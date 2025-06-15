Британское издание The Telegraph публикует анализ Оуэна Мэтьюза, в котором утверждается, что Вашингтон фактически передает европейским союзникам ответственность за противостояние с Россией.

«Последние заявления Пентагона о приоритетах военного бюджета на 2026 год — это четкий сигнал: Украина больше не находится в фокусе американской политики», — пишет обозреватель.

По его мнению, Киев теперь вынужден полагаться на «переменчивую» поддержку Европы, которая парадоксальным образом продолжает финансировать военную машину Кремля через энергетические контракты.

Как отмечает Мэтьюз, у Зеленского остаются три стратегических варианта: зависимость от европейских поставок оружия, схема совместных закупок американского вооружения за счет ЕС или попытка наращивания собственного производства.

«Но ни один из этих путей не решает ключевой проблемы — катастрофической нехватки личного состава на фронте, — подчеркивает автор.

Журналист обращает внимание на вопиющий дисбаланс: в то время как ЕС планирует потратить в 2025 году более 20 млрд евро на российские энергоносители, оборонный бюджет Москвы достигает 160 млрд долларов с гораздо более высокой эффективностью расходов. «Российский Т-90 обходится вполовину дешевле американского Abrams, а заявления о скором коллапсе экономики РФ так и остаются благими пожеланиями», — констатирует издание.

Ситуация усугубляется тем, что, по данным западных аналитиков, ВСУ ежедневно теряют до тысячи бойцов, а мобилизационные ресурсы страны близки к исчерпанию. В таких условиях, как заключает автор, даже увеличение поставок оружия может не переломить ход войны. говорится в статье.