В Польше выступают против отправки своих войск на Украину

Все политические силы Польши выступают против отправки своих войск на Украину. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости .

По его словам, Польша не собирается осуществлять отправку солдат на Украину. Это поддерживают все политические силы республики.

Ранее Косиняк-Камыш уже заявлял, что Польша не планирует отправлять на Украину свои войска. По его словам, Варшава может направить Киеву коммерческие фирмы.

Некоторые страны Европы выступили с предложением разместить иностранные войска на территории Украины при необходимости. Они таким способом хотят обеспечить гарантии безопасности для восточноевропейской страны.

В Кремле напомнили, что развитие такого сценария возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблемы в размещении миротворческих сил на Украине.