Трамп не видит проблемы в размещении миротворческих сил Европы на Украине

Трамп не против, чтобы Европа направила на Украину миротворческие силы

Присутствие европейских военных в качестве миротворческих сил на территории Украины после завершения кризиса не должно обернуться проблемой. Во всяком случае, американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит в этом опасности, пишет РИА Новости .

«Я не думаю, что с этим возникнут проблемы», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, европейские страны, в том числе Франция, действительно обсуждают вопрос размещения миротворческих сил на Украине.

Американский лидер подчеркнул, что тот день, когда военные смогут отказаться от боевых действий и станут миротворцами, будет по-настоящему хорошим.

Ранее Европа заявила, что хочет разместить на территории Украины до 30 тысяч военных, которые будут служить некой «демонстрационной силой».