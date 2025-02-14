сегодня в 18:51

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава и Вашингтон могут направить Киеву свои коммерческие фирмы, а не солдат, сообщает РИА Новости .

«95% техники, гуманитарной помощи, вооружения проходит через наш логистический хаб в Польше», — отметил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что роль Польши в данном конфликте — логистическое обеспечение Украины, а не направление войск туда.

По словам министра, он хотел бы, чтобы Варшава и Вашингтон направили Киеву компании, которые инвестируют в оборонную промышленность. Тогда это будет гарантия безопасности.

РФ считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса, являются «игрой с огнем».