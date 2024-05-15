В Польше сочли назначение Белоусова плохим сигналом для Запада
Варшава считает смену главы Минообороны плохим сигналом для Запада
Назначение Андрея Белоусова главой российского Минобороны необходимо воспринимать, как плохой знак Западу со стороны Москвы, считает польский политолог Михал Садловский. Его слова цитирует РИА Новости.
Смена министра обороны в России стала продуманным решением для развития военной промышленности, сказано в публикации.
«Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость», — сказал эксперт в интервью изданию Gazeta.pl.
По его словам, Белоусов показал себя эффективным экономистом, который, в том числе, уберег страну от санкций.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров, министров нового правительства и глав служб.