В Польше сочли назначение Белоусова плохим сигналом для Запада

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Назначение Андрея Белоусова главой российского Минобороны необходимо воспринимать, как плохой знак Западу со стороны Москвы, считает польский политолог Михал Садловский. Его слова цитирует РИА Новости .

Смена министра обороны в России стала продуманным решением для развития военной промышленности, сказано в публикации.

«Для Кремля это хорошее и продуманное решение. Для Польши и Запада в целом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это плохая новость», — сказал эксперт в интервью изданию Gazeta.pl.

По его словам, Белоусов показал себя эффективным экономистом, который, в том числе, уберег страну от санкций.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров, министров нового правительства и глав служб.