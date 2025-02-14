В Пентагоне допустили участие Европы в переговорах по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Американец выступил на пресс-конференции в Польше. Он допустил, что в переговорах по Украине могут принять участие европейские представители наряду с президентом РФ Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хегсет считает, что на переговорах стороны будут говорить о том, как должны выглядеть границы Украины.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не имеет права участвовать в переговорах по Украине. Он считает, что объединению сначала нужно заслужить это.

Ранее глава Пентагона назвал границы 2014 года и членство в НАТО нереалистичными для Украины. По его словам, эти сценарии не станут итогом мирных переговоров по урегулированию конфликта.