В Пентагоне допустили обмен ядерными ударами при одном условии

Представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что Соединенные Штаты допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных врагов, пишет РИА Новости .

«Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил он.

По его словам, приемлемыми условиями считаются те, при которых США «продолжат лидировать в мире», что означает сохранение резерва стратегических вооружений.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Во вторник Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания потенциального противника от агрессии против России и ее союзников. Она носит оборонительный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября сказал, что Владимир Путин уже озвучивал позицию страны по разрешению Соединенными Штатами бить по РФ с помощью дальнобойных ракет. По словам главы государства, это будет значить, что НАТО втягивается в конфликт, и Москва будет принимать решения, исходя из этого.