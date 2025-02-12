В ООН положительно отреагировали на переговоры по Украине с участием РФ

Состоявшиеся переговоры между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прокомментировал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, который подчеркнул, что организация поддерживает идею провести переговоры по завершению конфликта на Украине, пишет ТАСС .

После телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа Хак отметил готовность организации содействовать мирному процессу на Украине при наличии официального обращения.

По словам Хака, организация приветствует любые конструктивные шаги, направленные на достижение мира в украинском конфликте. Он особо подчеркнул важность участия обеих сторон — как российской, так и украинской — в переговорном процессе. Дипломат выразил уверенность, что совместное стремление конфликтующих сторон к диалогу станет значительным прогрессом в урегулировании ситуации.

«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов. И поэтому, конечно, это положительный момент», — сказал Хак.

В последние три года, по словам Хака, члены организации регулярно подчеркивали готовность ООН выступить в качестве честного посредника по запросу участвующих сторон.

Ранее сообщалось, что Трамп 12 февраля позвонил Путину и обсудил с ним в том числе украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот тоже высказался за установление мира дипломатическим путем.