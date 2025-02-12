В ООН положительно отреагировали на переговоры по Украине с участием РФ
Состоявшиеся переговоры между лидерами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом прокомментировал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, который подчеркнул, что организация поддерживает идею провести переговоры по завершению конфликта на Украине, пишет ТАСС.
После телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа Хак отметил готовность организации содействовать мирному процессу на Украине при наличии официального обращения.
По словам Хака, организация приветствует любые конструктивные шаги, направленные на достижение мира в украинском конфликте. Он особо подчеркнул важность участия обеих сторон — как российской, так и украинской — в переговорном процессе. Дипломат выразил уверенность, что совместное стремление конфликтующих сторон к диалогу станет значительным прогрессом в урегулировании ситуации.
«Учитывая важность отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, ООН приветствует любые усилия по урегулированию вопросов путем регулярных контактов. И поэтому, конечно, это положительный момент», — сказал Хак.
В последние три года, по словам Хака, члены организации регулярно подчеркивали готовность ООН выступить в качестве честного посредника по запросу участвующих сторон.
Ранее сообщалось, что Трамп 12 февраля позвонил Путину и обсудил с ним в том числе украинский конфликт. После этого американский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот тоже высказался за установление мира дипломатическим путем.