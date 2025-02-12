Трамп заявил, что разговор с Зеленским прошел «очень хорошо»

Американский президент Дональд Трамп 12 февраля сначала позвонил российскому президенту Владимиру Путину, затем также по телефону поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил, что вторая беседа тоже прошла «очень хорошо», пишет РИА Новости .

По словам Трампа, Зеленский, как и Путин, тоже хочет, чтобы российско-украинский конфликт завершился как можно скорее. При этом президент России в разговоре с Трампом подчеркнул, что просто завершения конфликта недостаточно. Нужно, чтобы была устранена первопричина конфликта, чтобы он не повторился.

«Да благословит господь народы России и Украины», — заявил Трамп, отмечая, что пришло время остановить вооруженный конфликт.

Ранее президент РФ Путин пригласил Трампа в Москву. Лидеры стран также договорились проработать вопрос личной встречи.