В офисе Зеленского возмутились приостановкой финансирования USAID

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук назвала неожиданной новость о приостановке финансирования Киева со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Пауза на 90 дней от ключевого донора не может не смущать сообщила она в своем Telegram-канале .

«О приостановке финансирования USAID: да, это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора…», — написала она.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки приостанавливаются программы помощи иностранным государствам. И это делается в рамках нового политического курса, провозглашенного президентом Дональдом Трампом. Об этом РИАМО сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.