Политолог Сипров о поддержке Украины США: лавочка прикрылась

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки приостанавливаются программы помощи иностранным государствам. И это делается в рамках нового политического курса, провозглашенного президентом Дональдом Трампом. Об этом РИАМО сообщил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Такие меры стали приниматься буквально с первого дня нахождения Трампа на посту президента. Одной из них стало прекращение приема заявок по оказанию помощи беженцам из Украины, которая осуществляется службой по иммиграции Соединенных Штатов USCIS.

«И она, пожалуй, не самая показательная, потому что, помимо украинцев, а под эту программу подпадало уже свыше 150 тысяч человек, которые перебрались с Украины в США, попадают и другие мигранты, которые сейчас стали в рамках нового курса Дональда Трампа «не welcome» в США. Их активно выдворяют», - сказал Сипров.

По его мнению, неизвестно, будут ли выдворять из Соединенных Штатов украинских иммигрантов. Но вполне возможно, что после того, как разберутся с мигрантами, прибывшими через мексиканскую границу, займутся и приезжими из Незалежной.

«На мой взгляд, символично другое. Прекращаются и прочие программы помощи Украине. В частности, закрыты проекты Международного агентства по развитию США USAID», - отметил политолог.

А общая поддержка со стороны USAID, которая оказывалась напрямую в бюджет правительства Украины, попадала в Украинский госбюджет. С начала спецоперации объемы этой поддержки превысили 30 миллиардов долларов. Это были деньги американских налогоплательщиков.

«Теперь Трамп это направление тоже закрыл. Еще один признак того, что от финансирования и оказания поддержки Украине американцы отказываются, стало прекращение поставок грузов военного назначения в направлении авиационной базы на территории Польши. Я напомню, это был основной воздушный логистический хаб, через который на Украину попадали и вооружение, и боеприпасы, и прочие материальные ресурсы, которые необходимы для ведения боевых действий», - обозначил политолог.

Аналогичные меры предприняты и по основному морскому хабу, также в Польше, в порту Гданьск. Военные грузы для Украины в Гданьск с момента объявления вот этой 90-дневной заморозки американской помощи уже не поступают.

«Исходя из этого, можно предположить, что 90-дневный срок, то есть три месяца, это срок достаточный для того, чтобы Украина лишилась возможности для оперативного восстановления поврежденной боевой техники и израсходовала боеприпасы. А американской техники там очень много. И вот теперь поток запчастей, компонентов прекратится. То есть отремонтировать технику возможности не будет. И что самое главное, Украина не будет получать новую технику и боеприпасы. Поэтому и дефицит техники, и снарядный голод - это то, что гарантированно можно прогнозировать, ну то есть не гарантированно, но с очень высокой степенью вероятности, потому что своих запасов на три месяца Украина сделать была не способна», - добавил Сипров.

По прогнозу политолога, все это, безусловно, негативным образом отразится на боеспособности ВСУ и в целом способности ВСУ удерживать фронт.

«Сейчас стоит напомнить, что на фронте у них ситуация и без того весьма проблемная, а компенсировать вот этот вот дефицит, причем самое важное, это дефицит боеприпасов и техники. Допустим, компенсировать его за счет поставок из европейских стран не удастся, и купить где-то в третьих странах Украине тоже будет не на что. Поэтому может быть частично закрыть какие-то самые проблемные направления за счет европейских поставок украинцам и удастся, но в целом за предстоящие три месяца много что может измениться за счет сокращения вот этой самой и финансовой, и военной, и иной материальной помощи киевскому режиму. Я думаю, тут также уместно напомнить, что США были основным спонсором режима. Теперь лавочка прикрылась», - заключил Сипров.