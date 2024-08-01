В небе над Калининградом заметили самолет, который использовали при обмене Бута

В Калининграде на фоне слухов об обмене журналиста Эвана Гершковича приземлился российский самолет, который использовался при обмене Виктора Бута, сообщает РИА Новости .

Ранее телеканал Fox News сообщил, что осужденный в России за шпионаж журналист WSJ Эван Гершкович вернется в США в четверг в рамках обмена. На фоне этого, согласно информации сервиса Flightradar24, в небе был замечен самолет РФ. До этого его использовали во время обмена отечественного бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году.

Борт сел в Калининграде. Известно, что российский самолет Ан-148-100Е вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:11. За ним на Flight Radar одновременно следило множество пользователей.

Ранее сообщалось, что Гершкович собирал в РФ секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Обвинение предоставило достаточное количество доказательств, чтобы подтвердить его вину в шпионаже.