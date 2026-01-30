сегодня в 19:08

Депутаты Государственной думы настаивают на использовании более мощного «оружия возмездия» и достижении целей СВО. Об этом сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Депутат назвал сегодняшние заявления президента Украины Владимира Зеленского «показывающими неадекватность». Глава киевского режима разрушил государственность своей страны. Также он погубил большое количество своих граждан.

«Просроченный обмылок киевского режима создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели», — сказал Володин.

Председатель Госдумы порекомендовал Зеленскому следовать договоренностям президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которые были достигнуты на переговорах в американском Анкоридже. ВС РФ при этом наступают.

